Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
01:30 Мск
Рауль Асенсио обратился к болельщикам после госпитализации из-за столкновения в матче ЛЧ
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио, который был госпитализирован в концовке ответного стыкового матча с «Бенфикой» (2:1) в рамках Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, обратился к болельщикам.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

«Спасибо за поддержку. Это был лишь испуг, всё в порядке. Вперёд, в следующий раунд — Hala Madrid!» — написал Асенсио в соцсетях.

Напомним, на 77-й минуте встречи Асенсио жёстко столкнулся с одноклубником Эдуарду Камавинга. Это произошло на чужой половине во время верхового единоборства. С французом всё в порядке, а испанец не смог самостоятельно подняться. Асенсио заменил австриец Давид Алаба. Рауль покинул на носилках.

В «Реале» рассказали о состоянии здоровья Асенсио, которого унесли на носилках в матче ЛЧ
