Рауль Асенсио обратился к болельщикам после госпитализации из-за столкновения в матче ЛЧ

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио, который был госпитализирован в концовке ответного стыкового матча с «Бенфикой» (2:1) в рамках Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, обратился к болельщикам.

«Спасибо за поддержку. Это был лишь испуг, всё в порядке. Вперёд, в следующий раунд — Hala Madrid!» — написал Асенсио в соцсетях.

Напомним, на 77-й минуте встречи Асенсио жёстко столкнулся с одноклубником Эдуарду Камавинга. Это произошло на чужой половине во время верхового единоборства. С французом всё в порядке, а испанец не смог самостоятельно подняться. Асенсио заменил австриец Давид Алаба. Рауль покинул на носилках.