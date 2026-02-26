Стали известны подробности по состоянию защитника «Реала», госпитализированного в матче ЛЧ

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио, которому во время стыкового матча плей‑офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Бенфикой» (2:1) оказывали медицинскую помощь, выписан из больницы. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, после обследования 23-летний испанец покинул больницу и уехал домой на автомобиле. Отмечается, что с игроком всё в порядке.

Отметим, на 77-й минуте встречи Асенсио жёстко столкнулся с одноклубником Эдуарду Камавинга. Это произошло на чужой половине во время верхового единоборства. С французом всё в порядке, а испанец не смог самостоятельно подняться. Асенсио заменил австриец Давид Алаба. Рауль покинул на носилках.