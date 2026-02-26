«Хочется плакать». Капитан «Ювентуса» — о вылете команды из Лиги чемпионов
Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги чемпионов. В двухматчевом противостоянии команда проиграла «Галатасараю».
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 2
ДВ
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Локателли – 37' 2:0 Гатти – 70' 3:0 Маккенни – 82' 3:1 Осимхен – 105+1' 3:2 Йылмаз – 119'
Удаления: Келли – 48' / нет
«Честно говоря, мне хочется плакать, мы действительно верили. Мы вложили в эту игру всю душу, даже больше. Инцидент в первом матче всё осложнил, но сегодня я хочу от всего сердца поблагодарить всех. Атмосфера на стадионе была невероятной, такие вечера остаются в памяти. Мы впитали в себя всю необходимую энергию», — приводит слова Локателли Football Italia.
Первый матч закончился разгромной победой «Галатасарая» со счётом 5:2. Ответная игра закончилась победой туринского клуба со счётом 3:2. Отметим, итальянский клуб забил два гола в меньшинстве.
