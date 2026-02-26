«Хочется плакать». Капитан «Ювентуса» — о вылете команды из Лиги чемпионов

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги чемпионов. В двухматчевом противостоянии команда проиграла «Галатасараю».

«Честно говоря, мне хочется плакать, мы действительно верили. Мы вложили в эту игру всю душу, даже больше. Инцидент в первом матче всё осложнил, но сегодня я хочу от всего сердца поблагодарить всех. Атмосфера на стадионе была невероятной, такие вечера остаются в памяти. Мы впитали в себя всю необходимую энергию», — приводит слова Локателли Football Italia.

Первый матч закончился разгромной победой «Галатасарая» со счётом 5:2. Ответная игра закончилась победой туринского клуба со счётом 3:2. Отметим, итальянский клуб забил два гола в меньшинстве.