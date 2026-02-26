Григорян назвал более мастеровитого нападающего в паре Соболев — Дуран

Известный футбольный тренер Александр Григорян сравнил двух нападающих санкт-петербургского «Зенита» — Александра Соболева и новичка Джона Дурана перед предстоящим матчем в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Данный матч состоится 27 февраля.

«Дуран однозначно выше Соболева по мастерству. Для нашего чемпионата это просто топовый нападающий. Я считаю, что он должен выходить в стартовом составе «Зенита», иначе стоило ли его брать? До конца чемпионата остается всего 12 туров», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля. Арендное соглашение действует до лета 2026 года. В первой части нынешнего сезона колумбийский форвард играл за «Фенербахче», за который провёл 21 матч во всех турнирах, где забил пять голов и сделал три ассиста. В 23 матчах нынешнего клубного сезона Александр Соболев забил пять голов и отдал две голевые передачи в составе бело-голубых.