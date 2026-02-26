Форвард «Галатасаря» Осимхен: знал, что болельщики «Ювентуса» сделают нашу жизнь кошмаром

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал выход в 1/8 финала по итогам двухматчевого противостояния с «Ювентусом» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я знал, что сегодня вечером все будет именно так — я знаю эту команду и атмосферу на этом стадионе. Я знал, что будет сложно, что болельщики «Ювентуса» сделают нашу жизнь настоящим кошмаром. Спасибо и болельщикам «Галатасарая». Их я тоже слышал, и мы не хотели, чтобы они ехали домой разочарованными. Мы должны были сделать это, но, честно говоря, нам еще многое предстоит улучшить», — приводит слова Осимхена официальный сайт УЕФА.

Первый матч закончился разгромной победой «Галатасарая» со счётом 5:2. Ответная игра закончилась победой туринского клуба со счётом 3:2. Отметим, итальянский клуб забил два гола в меньшинстве.