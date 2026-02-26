Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Галатасаря» Осимхен: знал, что болельщики «Ювентуса» сделают нашу жизнь кошмаром

Форвард «Галатасаря» Осимхен: знал, что болельщики «Ювентуса» сделают нашу жизнь кошмаром
Комментарии

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал выход в 1/8 финала по итогам двухматчевого противостояния с «Ювентусом» в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 2
ДВ
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Локателли – 37'     2:0 Гатти – 70'     3:0 Маккенни – 82'     3:1 Осимхен – 105+1'     3:2 Йылмаз – 119'    
Удаления: Келли – 48' / нет

«Я знал, что сегодня вечером все будет именно так — я знаю эту команду и атмосферу на этом стадионе. Я знал, что будет сложно, что болельщики «Ювентуса» сделают нашу жизнь настоящим кошмаром. Спасибо и болельщикам «Галатасарая». Их я тоже слышал, и мы не хотели, чтобы они ехали домой разочарованными. Мы должны были сделать это, но, честно говоря, нам еще многое предстоит улучшить», — приводит слова Осимхена официальный сайт УЕФА.

Первый матч закончился разгромной победой «Галатасарая» со счётом 5:2. Ответная игра закончилась победой туринского клуба со счётом 3:2. Отметим, итальянский клуб забил два гола в меньшинстве.

Материалы по теме
Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел — под аплодисменты
Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел — под аплодисменты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android