Андрей Талалаев: для меня есть только одно место в таблице — первое

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Для меня важнее места сохранить то качество игры, которое было в осенней части сезона, в комплексе со стремлением никому не уступить, даже априори более сильному оппоненту. Если мы станем шестыми-седьмыми — я расстроюсь, но это не будет крахом. Где-то ты перебираешь очки — где-то недобираешь. Понятно, что условно третье место станет успехом для всех. Но для меня имеет значение и то, как оно будет достигнуто. Раньше я не понимал этих суждений больших тренеров — особенно Романцева. Я дружил и продолжаю общаться со многими спартаковцами из тех поколений. И они рассказывали: после иных побед со счётом 1:0 Олег Иванович вёл себя так, как будто проиграли. Я не мог этого понять до конца. Мы в своей компании это осуждали.

Сейчас пришло понимание, что эти вещи напрямую связаны. Если все в клубе — руководители, работники, футболисты, персонал — будут внутренне понимать, что мы выиграли не с тем качеством игры, для меня это будет главным результатом нашей работы. Это осознание даст платформу, фундамент для достижения чего-то серьёзного. Если же мы будем просто цепляться за очки, лупить мяч по облакам, но вдруг пробьём 10 пенальти (что вряд ли) и заберёмся куда-то очень высоко, меня как тренера это не очень обрадует. Мне бы очень не хотелось терять ту самобытность, которая у нас сейчас есть. Думаю, переодень сегодня «Балтику» в другую форму, любой болельщик её всё равно узнает. Вот это имеет значение для меня, я не шучу. А место для меня есть только одно — первое», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Балтика» находится на пятом месте с 35 очками в 18 матчах, уступая пять очков лидирующему «Краснодару» и два очка тройке лидеров.

