Определились участники 1/8 финала ЛЧ, дебют Панарина за «Лос-Анджелес». Главное к утру

Завершились стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, по итогам которых стали известны все 16 участников 1/8 финала турнира, нападающий Артемий Панарин дебютировал в составе «Лос‑Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 700 результативных передач в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».