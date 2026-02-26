Определились участники 1/8 финала ЛЧ, дебют Панарина за «Лос-Анджелес». Главное к утру
Завершились стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, по итогам которых стали известны все 16 участников 1/8 финала турнира, нападающий Артемий Панарин дебютировал в составе «Лос‑Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 700 результативных передач в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026.
- Артемий Панарин дебютировал в составе «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ с «Вегасом».
- Никита Кучеров оформил 700-й результативный пас в НХЛ за карьеру.
- «Оклахома» уступила «Детройту» в матче лидеров НБА. Джейлин Уильямс оформил дабл-дабл.
- «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, у Протаса гол+пас, Овечкин без очков.
- «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Александр Зверев сенсационно проиграл Кецмановичу во 2-м круге «пятисотника» в Акапулько.
- Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто».
- «Аталанта» победила «Боруссию» благодаря пенальти на 90+8-й минуте и вышла в 1/8 финала ЛЧ.
- Гол Винисиуса Жуниора помог «Реалу» обыграть «Бенфику» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- «Сан-Антонио» оформил 10-ю победу подряд, обыграв «Торонто», у Вембаньямы 12 очков.
- ХК ЦСКА в Москве всухую победил «Нефтехимик», забросив дважды в третьем периоде.
- Селехметьева обыграла Рахимову и вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Остине.
- «Лада» отыгралась с 0:3 и вырвала победу у «Ак Барса» в серии буллитов.
- Вероника Степанова выиграла скиатлон 20 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
- Роналду оформил гол+пас и помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Наджму».
- Минское «Динамо» со счётом 7:2 в гостях разгромило ХК «Сочи».
- «Ювентус» в меньшинстве обыграл «Галатасарай», но не смог выйти в 1/8 финала ЛЧ.
