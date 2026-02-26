Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

26 февраля главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, теннис, Лига чемпионов, Сафонов, Кучеров, Панарин, Роналду

Определились участники 1/8 финала ЛЧ, дебют Панарина за «Лос-Анджелес». Главное к утру
Комментарии

Завершились стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, по итогам которых стали известны все 16 участников 1/8 финала турнира, нападающий Артемий Панарин дебютировал в составе «Лос‑Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 700 результативных передач в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026.
  2. Артемий Панарин дебютировал в составе «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ с «Вегасом».
  3. Никита Кучеров оформил 700-й результативный пас в НХЛ за карьеру.
  4. «Оклахома» уступила «Детройту» в матче лидеров НБА. Джейлин Уильямс оформил дабл-дабл.
  5. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, у Протаса гол+пас, Овечкин без очков.
  6. «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  7. Александр Зверев сенсационно проиграл Кецмановичу во 2-м круге «пятисотника» в Акапулько.
  8. Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто».
  9. «Аталанта» победила «Боруссию» благодаря пенальти на 90+8-й минуте и вышла в 1/8 финала ЛЧ.
  10. Гол Винисиуса Жуниора помог «Реалу» обыграть «Бенфику» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  11. «Сан-Антонио» оформил 10-ю победу подряд, обыграв «Торонто», у Вембаньямы 12 очков.
  12. ХК ЦСКА в Москве всухую победил «Нефтехимик», забросив дважды в третьем периоде.
  13. Селехметьева обыграла Рахимову и вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Остине.
  14. «Лада» отыгралась с 0:3 и вырвала победу у «Ак Барса» в серии буллитов.
  15. Вероника Степанова выиграла скиатлон 20 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
  16. Роналду оформил гол+пас и помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Наджму».
  17. Минское «Динамо» со счётом 7:2 в гостях разгромило ХК «Сочи».
  18. «Ювентус» в меньшинстве обыграл «Галатасарай», но не смог выйти в 1/8 финала ЛЧ.
Материалы по теме
Топ-события четверга: Лига Европы, дебют Панарина в новом клубе, теннис, биатлон и лыжи
Топ-события четверга: Лига Европы, дебют Панарина в новом клубе, теннис, биатлон и лыжи
Материалы по теме
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026
Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 февраля, календарь, таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android