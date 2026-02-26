Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не думал, что игрок такого уровня может приехать в Россию». Талалаев — о новичке «Зенита»

«Не думал, что игрок такого уровня может приехать в Россию». Талалаев — о новичке «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об изменениях в петербургском «Зените».

«На мой взгляд, «Зенит» изменился. Появились более качественные игроки. Индивидуальное мастерство прилично изменилось. Очень сильный фланговый игрок пришёл, форвард. Честно говоря, не думал, что нападающий такого уровня может приехать к нам. Другое дело, успеют ли они влиться и насколько изменятся взаимодействия команды. Все говорят: мы говорим на одном языке футбола. Но язык футбола у всех разный», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Балтика» находится на пятом месте с 35 очками в 18 матчах, уступая пять очков лидирующему «Краснодару» и два очка тройке лидеров. «Зенит» с 39 очками занимает второе место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android