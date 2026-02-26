«Не думал, что игрок такого уровня может приехать в Россию». Талалаев — о новичке «Зенита»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об изменениях в петербургском «Зените».

«На мой взгляд, «Зенит» изменился. Появились более качественные игроки. Индивидуальное мастерство прилично изменилось. Очень сильный фланговый игрок пришёл, форвард. Честно говоря, не думал, что нападающий такого уровня может приехать к нам. Другое дело, успеют ли они влиться и насколько изменятся взаимодействия команды. Все говорят: мы говорим на одном языке футбола. Но язык футбола у всех разный», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Балтика» находится на пятом месте с 35 очками в 18 матчах, уступая пять очков лидирующему «Краснодару» и два очка тройке лидеров. «Зенит» с 39 очками занимает второе место.