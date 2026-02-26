«Это редкий дар». Талалаев охарактеризовал самого «позднего» зимнего новичка «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о подписании калининградцами 26-летнего форварда Дерика Ласерды из бразильской «Куябы».

— В последний день трансферной кампании «Балтика» подписала бразильского нападающего Ласерду из «Куябы». Два вопроса: чем хорош и почему так поздно?

— Понятно, что хотелось бы пораньше. У нас футболисты начали готовиться 19-20 декабря. Договорись мы уже тогда, сейчас Ласерда уже был бы адаптирован и знал все принципы нашей игры. Но мы специально берём Дерика в аренду, чтобы у него было время адаптироваться. По качествам это хороший, большой нападающий. Выделяется тем, что, даже играя за аутсайдера, имел достаточно высокую результативность — голы и передачи. Второе — у него просто беспрецедентный показатель обводок на скорости. При росте 190 см это редкий дар. Человек может сделать момент самостоятельно, убегая, обыгрывая. Мы просматривали этого футболиста ещё осенью и в конце концов приняли с Арменом [Маргарян, спортивный директор «Балтики»] решение по нему работать. Параллельно вели ещё нескольких игроков. Руководители обозначили нам сумму, в пределах которой мы эти поиски могли вести. Про нас с Арменом много чего говорят, но мне кажется, мы качественно работаем в триумвирате с генеральным. Тут же ситуация осложняла неопределённость с Оффором — не до конца понимали сроки его восстановления после травмы.

Чинонсо уже возобновил тренировки в общей группе, но врачи предупредили, что до середины марта выпускать его на поле в официальных матчах со 100-процентным сопротивлением нельзя. Получается минус пять-шесть игр. А входить в чемпионат с Хилем и 19-летним Степановым, пусть и сильно прогрессирующим, — большой риск для команды, которая смотрит вперёд. Поэтому Ласерда и появился в конце трансферного окна, — рассказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ласерда перешёл в российский клуб на правах аренды до конца сезона. Дерик — воспитанник бразильского клуба «Резенди». За основной состав родной команды он дебютировал в 2018 году. После сезона в «Резенди» Ласерда попробовал себя в нескольких клубах разных стран.