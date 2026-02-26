Скидки
Главная Футбол Новости

«Это редкий дар». Талалаев охарактеризовал самого «позднего» зимнего новичка «Балтики»

«Это редкий дар». Талалаев охарактеризовал самого «позднего» зимнего новичка «Балтики»
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о подписании калининградцами 26-летнего форварда Дерика Ласерды из бразильской «Куябы».

— В последний день трансферной кампании «Балтика» подписала бразильского нападающего Ласерду из «Куябы». Два вопроса: чем хорош и почему так поздно?
— Понятно, что хотелось бы пораньше. У нас футболисты начали готовиться 19-20 декабря. Договорись мы уже тогда, сейчас Ласерда уже был бы адаптирован и знал все принципы нашей игры. Но мы специально берём Дерика в аренду, чтобы у него было время адаптироваться. По качествам это хороший, большой нападающий. Выделяется тем, что, даже играя за аутсайдера, имел достаточно высокую результативность — голы и передачи. Второе — у него просто беспрецедентный показатель обводок на скорости. При росте 190 см это редкий дар. Человек может сделать момент самостоятельно, убегая, обыгрывая. Мы просматривали этого футболиста ещё осенью и в конце концов приняли с Арменом [Маргарян, спортивный директор «Балтики»] решение по нему работать. Параллельно вели ещё нескольких игроков. Руководители обозначили нам сумму, в пределах которой мы эти поиски могли вести. Про нас с Арменом много чего говорят, но мне кажется, мы качественно работаем в триумвирате с генеральным. Тут же ситуация осложняла неопределённость с Оффором — не до конца понимали сроки его восстановления после травмы.

Чинонсо уже возобновил тренировки в общей группе, но врачи предупредили, что до середины марта выпускать его на поле в официальных матчах со 100-процентным сопротивлением нельзя. Получается минус пять-шесть игр. А входить в чемпионат с Хилем и 19-летним Степановым, пусть и сильно прогрессирующим, — большой риск для команды, которая смотрит вперёд. Поэтому Ласерда и появился в конце трансферного окна, — рассказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ласерда перешёл в российский клуб на правах аренды до конца сезона. Дерик — воспитанник бразильского клуба «Резенди». За основной состав родной команды он дебютировал в 2018 году. После сезона в «Резенди» Ласерда попробовал себя в нескольких клубах разных стран.

