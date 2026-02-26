Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев: преклоняюсь перед смелостью «Краснодара» и Галицкого в ситуации с Кордобой

Талалаев: преклоняюсь перед смелостью «Краснодара» и Галицкого в ситуации с Кордобой
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе и владельце кубанского клуба Сергее Галицком.

«Если помните, когда Хиль только приехал к нам из Колумбии, он даже в Первой лиге не блистал. Все говорили, что цена не соответствует качеству. Но мы-то знали качества Брайана и понимали, зачем и для чего его взяли. Сегодня Хиль претендует на звание лучшего бомбардира РПЛ в команде, которая, мягко говоря, не считалась фаворитом чемпионата. Но вообще, я не очень люблю, чтобы у меня один футболист забивал много.

Ты попадаешь в зависимость от его состояния. А в нашем чемпионате, где пять месяцев длится первая часть сезона и три с половиной после длительной паузы — вторая, эта зависимость особенно влияет на результаты. Я преклоняюсь перед смелостью «Краснодара» и Галицкого, которые идут по этому пути, не приобретая классного конкурента Кордобе. Это сильное решение, и к нему надо прийти. Я уважаю этот подход, но сам как тренер сегодня не готов настолько рисковать при решении серьёзных задач», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Теперь я понимаю Романцева». Как Талалаев разбудил в «Балтике» великана
Эксклюзив
«Теперь я понимаю Романцева». Как Талалаев разбудил в «Балтике» великана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android