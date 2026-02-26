Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 26 февраля

Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 26 февраля
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, состоятся ответные стыковые матчи Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы на 26 февраля (время — московское):

20:45. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Лилль» (Франция) (1:0);
20:45. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Панатинаикос» (Греция) (2:2);
20:45. «Штутгарт» (Германия) – «Селтик» (Шотландия) (4:1);
20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария) (1:2);
23:00. «Генк» (Бельгия) – «Динамо» З (Хорватия) (3:1);
23:00. «Ноттингем Форест» (Англия) – «Фенербахче» (Турция) (3:0);
23:00. «Болонья» (Италия) – «Бранн» (Норвегия) (1:0);
23:00. «Сельта» (Испания) – ПАОК (Греция) (2:1).

Турнирная сетка Лиги Европы
