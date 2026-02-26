Талалаев: Рядно был одним из лучших лотов на рынке, но пока это разные величины с Саусем

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о трансферной кампании калининградского в зимнее трансферное окно.

«Вы видели тренера, который был бы полностью удовлетворён приобретениями (улыбается)? Конечно, мне бы хотелось, чтобы уровень игроков был запредельно высоким и все трансферы были совершены до 19 декабря. Но мы вместе с клубом проанализировали почти всех крайних защитников, доступных «Балтике» в рамках установленных ценовых ограничений. Поверьте, это достаточно сложный процесс. К нам на просмотр приезжали футболисты молодёжной сборной Казахстана, России. Был на примете белорус, но мы сразу отказались от этой идеи из-за несоответствия запросов качеству. Могу сказать, что Миша Рядно — один из лучших лотов, которые были на рынке. Понятно, что это не замена Саусю, который был одним из системообразующих футболистов «Балтики», определял качество нашей игры в атаке с правого фланга и совершил больше всех скоростных действий в лиге. Пока это разные величины», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.