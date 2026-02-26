Талалаев рассказал, сколько игроков «Балтики» имели зимой предложения от других клубов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, сколько футболистов калининградцев имели зимой предложения от других клубов

— Вам лично приходилось кого-то убеждать, чтобы не спешил уходить за бо́льшими деньгами?

— Безусловно. Весь клуб провёл большую работу, чтобы удержать наших лидеров. У нас были предложения на семерых игроков. Клубы уже письма присылали, мне звонили узнавать человеческие качества: как игрок ведёт себя в тренировочном процессе и быту. Я отвечал: «Подождите, рановато. Давайте мы сначала с футболистами определимся, чего они хотят: остаться здесь и прогрессировать или рисковать ради контракта чуть выше». Вы же понимаете, немотивированный футболист — это обуза и проблема для дееспособности коллектива. Самое сильное, чего мы достигли за полтора года в «Балтике», — это уровень конкуренции и непосредственно тренировочного процесса. Результат является следствием того, что происходит на тренировках. Я уже говорил неоднократно, но по паре критериев эта «Балтика» превосходит все команды, в которых мы ранее работали. Хотя индивидуально сильные исполнители были и в «Ахмате», и в «Крыльях». Это нежелание уступать кому бы то ни было и отношение к работе. Мы шли к этому и в Нижнем, и в Тамбове, и в «Ахмате», но к такому уровню отдачи в тренировках и играх пришли только в «Балтике», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.