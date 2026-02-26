Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
«Ворчуны и недовольные есть». Талалаев рассказал о микроклимате в «Балтике»

Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился информацией о микроклимате в калининградской команде.

— У вас бывали в командах «обузы»?
— Конечно. Самое интересное: как только ты убираешь игрока, который бухтит, плачется, жалуется — его место в коллективе сразу тут же занимает кто-то другой! Поэтому не всегда этот ход является правильным. Иногда лучше своего проверенного «душного» иметь, если он приносит пользу в работе и игре, чем эту роль займёт другой, «нормальный». Бывают артисты характерных ролей, а есть футболисты, у которых негативного восприятия происходящего чуть больше, чем нужно. Нас игроки часто упрекают, что мы слишком заостряем внимание на их ошибках. А мы пытаемся донести до них мысль, что ошибки — это зона роста. Исправляя их, ты быстрее прогрессируешь. Можно показывать хорошие моменты и повторять: «Ребята, это здорово — давайте так и дальше делать». Но потом две-три ошибки просто перечеркнут всю работу, проведённую до этого.

— Сейчас «душнил» у вас нет?
— Ворчуны и недовольные есть. Это неизбежно во всех коллективах — не только футбольных командах, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

