Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, состоятся ответные стыковые матчи Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги конференций на 26 февраля (время — московское):
20:45. «Целе» (Словения) – «Дрита» (Косово) (3:2);
20:45. «Риека» (Хорватия) – «Омония» (Кипр) (1:0);
20:45. «Фиорентина» (Италия) – «Ягеллония» (Польша) (3:0);
20:45. «Самсунспор» (Турция) – «Шкендия» (Северная Македония) (1:0);
23:00. «Лозанна» (Швейцария) – «Сигма Оломоуц» (Чехия) (1:1);
23:00. «Лех» П (Польша) – КуПС (Финляндия) (2:0);
23:00. «Кристал Пэлас» (Англия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина) (1:1);
23:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – «Ноа» (Армения) (0:1).