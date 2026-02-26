Андрей Талалаев: сказка Беликова ещё более яркая, чем Сауся

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о защитнике своей команды Иване Беликове, упомянув экс-игрока клуба Владислава Сауся.

— Саусь — идеальная ролевая модель для недооценённой молодёжи из глубинки?

— Я думаю, сказка Беликова ещё более яркая, нет?

— Беликов всё же до самого титулованного клуба страны ещё не дошёл.

— У нас уже сейчас было хорошее предложение на него от большого клуба. Если брать темпы прогресса и разницу в лигах, то история Беликова ещё более яркая. Хотя и тема Сауся, безусловно, показательна. У нас во всех командах были игроки, которые добивались прогресса в короткий срок. В случае Сауся самым сложным было изменить психологию. Когда человек в душе нападающий, убедить и научить его больше обороняться, чем атаковать, очень тяжело. Это один из самых трудных процессов в нашей работе. Я Владу благодарен за то, что он сумел это пройти.

Он стал лучше обороняться, понимать, что такое взаимостраховка и вместе с тем сохранил нацеленность на ворота. По мне, сегодня это один из самых универсальных игроков нашего чемпионата, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.