Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы провели матч в стиле «Аталанты». Палладино — об ответной встрече с «Боруссией» Д

«Мы провели матч в стиле «Аталанты». Палладино — об ответной встрече с «Боруссией» Д
Комментарии

Главный тренер итальянской «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов после победы в ответном матче с немецкой «Боруссией» Дортмунд со счётом 4:1. В первом матче «Аталанта» проиграла — 0:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Скамакка – 5'     2:0 Дзаппакоста – 45'     3:0 Пашалич – 57'     3:1 Адейеми – 75'     4:1 Самарджич – 90+8'    
Удаления: Скальвини – 90+7' / Шлоттербек – 90+7', Бенсебаини – 90+7'

«Это незабываемый вечер, мечта, ставшая реальностью. Я хочу поблагодарить каждого из своих игроков, мой штаб и всех сотрудников клуба. И отдельное спасибо 23 000 болельщиков, которые гнали нас вперед с первой до последней минуты — это было поистине невероятно. Мы вложили в эту игру всё: сердце, душу, характер и мужество. Мы провели матч в стиле «Аталанты», и именно поэтому мы так счастливы тому, чего добились сегодня вечером», — приводит слова Палладино официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Героический проход «Аталанты» в ЛЧ! Камбэкнули после 0:2 и добили «Боруссию» на 90+8-й!
Видео
Героический проход «Аталанты» в ЛЧ! Камбэкнули после 0:2 и добили «Боруссию» на 90+8-й!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android