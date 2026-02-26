«Мы провели матч в стиле «Аталанты». Палладино — об ответной встрече с «Боруссией» Д
Главный тренер итальянской «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов после победы в ответном матче с немецкой «Боруссией» Дортмунд со счётом 4:1. В первом матче «Аталанта» проиграла — 0:2.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Скамакка – 5' 2:0 Дзаппакоста – 45' 3:0 Пашалич – 57' 3:1 Адейеми – 75' 4:1 Самарджич – 90+8'
Удаления: Скальвини – 90+7' / Шлоттербек – 90+7', Бенсебаини – 90+7'
«Это незабываемый вечер, мечта, ставшая реальностью. Я хочу поблагодарить каждого из своих игроков, мой штаб и всех сотрудников клуба. И отдельное спасибо 23 000 болельщиков, которые гнали нас вперед с первой до последней минуты — это было поистине невероятно. Мы вложили в эту игру всё: сердце, душу, характер и мужество. Мы провели матч в стиле «Аталанты», и именно поэтому мы так счастливы тому, чего добились сегодня вечером», — приводит слова Палладино официальный сайт УЕФА.
