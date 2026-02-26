Талалаев: у Хиля даже походка стала расслабленной, разгильдяйской, а нам нужна собранность

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что калининградцам нужно быть собранными.

«Бориско — уже выдающийся вратарь — ставит рекорды и переписывает историю российского чемпионата. Но я в принципе не люблю зависеть от одного футболиста, его настроения или формы. Игроки меняются. Если вы посмотрите на Хиля, у него даже походка изменилась. Стала расслабленной, раскрепощённой, иногда даже разгильдяйской. А нам нужно чуть-чуть собранности сейчас. Надо избавиться от шлейфа первой части сезона и снова начать скромно выполнять свою работу. Это касается всего клуба — и меня в том числе. Поэтому я замолчал с 5 января — и пошла работа. В это время должны говорить спортивный директор, генеральный и руководители клуба. Не столько даже словами, сколько поступками — трансферами, планами, финансированием», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.