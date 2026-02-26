Талалаев: жду ренессанса Уткина в «Торпедо» — Кононов любит таких футболистов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о футболисте московского «Торпедо» Данииле Уткине. Ранее Уткин играл за «Балтику» на правах аренды.

«Для меня Уткин — один из самых быстро думающих и принимающих решения игроков в российском футболе. Когда он прошлый раз пришёл к нам в «Ахмат», я сказал: «Ты не можешь бороться на уровне тех, кто у нас это делает на постоянной основе, но можешь перехватывать мячи за счёт своего понимания игры». Мы начали работать — и за полгода он стал лучшим в чемпионате по этому показателю! Остальные игроки, в том числе такие умные, как Умяров, были намного ниже. Это же никуда не делось. Да, может быть, он чуть медленнее двигается в силу каких-то мышечных повреждений, но скорость мышления осталась. Потом тяжело оставаться таким же дисциплинированным и трудолюбивым, когда не играешь и видишь, как команда движется вперёд без твоего участия. Когда я его брал, надеялся, что за месяц-полтора он нивелирует физическое отставание от остальных игроков и за счёт своего понимания футбола составит конкуренцию Максу Петрову впереди и Илье Петрову чуть ниже. Не получилось. Поэтому ещё в ноябре я сказал ему: «Даня, ищи команду». Считаю, что сейчас Уткин попал к хорошему тренеру. Кононов любит и умеет реализовывать футболистов, которые сами принимают решения на поле. У него футбол такой. Поэтому я жду ренессанса Уткина в «Торпедо» — если, опять-таки, всё будет хорошо с физическим здоровьем», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.