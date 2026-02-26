Талалаев: нам удобнее работать с ноунеймами? Это говорят не самые умные люди

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на мнение, что ему проще работать с футболистами, которые не известны широкому кругу зрителей и болельщиков.

— Вам как тренеру проще управлять коллективом малоизвестных, но голодных до футбола парней?

— По-моему, это глупости. Поставь над вами сейчас 16-летнего главного редактора, который будет педантично вычитывать ваши тексты, вплоть до каждой запятой и оборота, ваша работа от этого станет лучше?

— Думаю, что хуже.

— А я уверен в этом, потому что сталкивался. Мне кажется разговоры о том, что нам удобнее работать с ноунеймами без сильных качеств, исходят от не самых умных людей.

Мотивацию можно найти любому человеку. У нас в штабе собраны очень профессиональные и требовательные люди. И каждый по-своему видит футбол. У Серджио [Джованни, тренер по физподготовке] итальянское воспитание, европейский подход. У Юрия Нагайцева абсолютно другое видение, потому что воспитывался в Риге и играл в Прибалтике. Он человек мира уже. Мне приписывают старый, советский подход, хотя я, наверное, провёл больше всех стажировок среди наших тренеров — везде, где только можно: сначала как тренер, а затем, на протяжении трёх лет, как инструктор при Академии тренерского мастерства РФС. Эта компилятивность очень помогает нам в работе. Самое главное — найти те крючки, за которые можно зацепить человека. Понять, к чему он стремится, — и дать ему это. Когда вы говорите про ноунеймов, понятно, что им больше хочется славы, софитов, чем денег. И мы можем им это дать. А кому-то срочно нужны деньги — и ты находишь эти пути стимулирования. Условно, просишь спортивного директора сделать «лесенку» в контракте, которая будет этого игрока дополнительно мотивировать. Для кого-то признание друзей, жены, окружения значит больше финансовых стимулов. То же самое касается звёзд. Самое главное — понять, что он хочет, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.