Футбол

Талалаев: когда мой друг Костя Генич говорит, что мы уничтожаем игроков, становится смешно

Талалаев: когда мой друг Костя Генич говорит, что мы уничтожаем игроков, становится смешно
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на мнение, что его методы работы уничтожают футболистов.

«Когда мой друг Костя Генич говорит, что мы уничтожаем футболистов, мне становится смешно. Это мнение человека, который в последний раз управленческие функции на поле среди профессионалов выполнял 30 лет назад. Одно дело — руководить командой Медиалиги и другое — судить о взаимоотношениях тренеров и игроков со стороны, по каким-то эпизодам матчей. Он же не находится внутри. Вот вы здесь видите, какие у нас отношения с футболистами? Мы же не орём на них, не заставляем маршировать строем или всех ходить в одной форме. Я далёк от этих оценочных высказываний и реакции на них. Если о нас говорят, значит, мы интересны, правильно? Это первое. И второе — родители меня так воспитывали — кто-то совершает действие, а кто-то говорит о них. Вот мы создаём новости, а остальные просто обсуждают их», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

