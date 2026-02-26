Скидки
Штутгарт — Селтик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Боруссии» Ковач: «Аталанта» сыграла так же, как мы в первом матче

Комментарии

Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач прокомментировал поражение в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (1:4). «Боруссия» не смогла пройти в 1/8 финала турнира, проиграв по сумме двух встреч — 3:4.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Скамакка – 5'     2:0 Дзаппакоста – 45'     3:0 Пашалич – 57'     3:1 Адейеми – 75'     4:1 Самарджич – 90+8'    
Удаления: Скальвини – 90+7' / Шлоттербек – 90+7', Бенсебаини – 90+7'

«Прежде всего, поздравляю «Аталанту». Они сыграли так же, как мы в первом матче. К сожалению, мы не смогли проявить свой футбол, если не считать забитого гола. Это была очень тяжёлая игра, в которой мы допустили слишком много ошибок, а в Лиге чемпионов за такие просчёты приходится платить», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

В концовке встречи в составе «Боруссии» были удалены Нико Шлоттербек и Рами Бенсебаини, у «Аталанты» — Джорджио Скальвини.

