Тренер «Боруссии» Ковач: «Аталанта» сыграла так же, как мы в первом матче

Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач прокомментировал поражение в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (1:4). «Боруссия» не смогла пройти в 1/8 финала турнира, проиграв по сумме двух встреч — 3:4.

«Прежде всего, поздравляю «Аталанту». Они сыграли так же, как мы в первом матче. К сожалению, мы не смогли проявить свой футбол, если не считать забитого гола. Это была очень тяжёлая игра, в которой мы допустили слишком много ошибок, а в Лиге чемпионов за такие просчёты приходится платить», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

В концовке встречи в составе «Боруссии» были удалены Нико Шлоттербек и Рами Бенсебаини, у «Аталанты» — Джорджио Скальвини.