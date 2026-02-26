«У него даже повлажнели глаза». Талалаев — об искреннем разговоре с легионером «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вспомнил об искреннем разговоре с легионером калининградской команды Стефаном Ковачем.

«Мне кажется, впечатления обо мне как о строгом, жёстком, деспотичном тренере — они больше наносные. На самом деле в общении я бываю совсем другим.

Недавно мы корректировали действия Ковача. Когда игрок полностью отдаётся, чтобы что-то улучшить в себе и приносить больше пользы команде, я к этому отношусь с трепетом. Мы говорили один на один, плюс тренер-аналитик сидел в комнате. В какой-то момент у него даже повлажнели глаза: «Я хочу это делать, но у меня не получается». Когда так реагирует взрослый, состоявшийся футболист, 29 лет, вице-капитан «Партизана», игравший в Лиге чемпионов — невозможно оставаться безучастным. Кажется, у меня даже тембр голоса изменился! Такие моменты подчеркивают отношение людей к жизни, работе и своим обязанностям. Мы могли не доходить до такого уровня искренности, остановиться — понял, и всё. Но иногда приходится разные нотки задевать. Я не знаю, многие ли тренеры в общении со своими игроками доходили до такого понимания и желания измениться», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.