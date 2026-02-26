Андрей Талалаев объяснил, почему лишил футболистов «Балтики» выходного на сборе

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему лишил футболистов команды выходного на зимнем учебно-тренировочном сборе.

«Для меня очень важно качество тренировочного процесса. Нельзя быть беременной наполовину. Если мы знаем, что делаем хорошо, значит, нужно хорошо это делать и дальше. Мы можем улучшать атаку, но не в ущерб обороне. Опять-таки, надо в совокупности всё учитывать. Саша же не сказал, что до этого мы из-за дождя изменили тренировку и по-другому распределили нагрузку. Поэтому нам нужно было по-любому доработать то, что потеряли накануне. В значительной степени это была вынужденная мера. Однако важно было показать команде, что даже на тренировку нельзя выходить в несконцентрированном состоянии. Потому что качество тренировки определяет результат в игре. Что может быть лучше футбола 11 на 11 на тренировке? Ничего. А они играли плохо — нам нужно было улучшить это. Мы показали им: будете тренироваться лучше — получите больше выходных», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.