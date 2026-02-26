Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев объяснил, почему лишил футболистов «Балтики» выходного на сборе

Андрей Талалаев объяснил, почему лишил футболистов «Балтики» выходного на сборе
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему лишил футболистов команды выходного на зимнем учебно-тренировочном сборе.

«Для меня очень важно качество тренировочного процесса. Нельзя быть беременной наполовину. Если мы знаем, что делаем хорошо, значит, нужно хорошо это делать и дальше. Мы можем улучшать атаку, но не в ущерб обороне. Опять-таки, надо в совокупности всё учитывать. Саша же не сказал, что до этого мы из-за дождя изменили тренировку и по-другому распределили нагрузку. Поэтому нам нужно было по-любому доработать то, что потеряли накануне. В значительной степени это была вынужденная мера. Однако важно было показать команде, что даже на тренировку нельзя выходить в несконцентрированном состоянии. Потому что качество тренировки определяет результат в игре. Что может быть лучше футбола 11 на 11 на тренировке? Ничего. А они играли плохо — нам нужно было улучшить это. Мы показали им: будете тренироваться лучше — получите больше выходных», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Теперь я понимаю Романцева». Как Талалаев разбудил в «Балтике» великана
Эксклюзив
«Теперь я понимаю Романцева». Как Талалаев разбудил в «Балтике» великана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android