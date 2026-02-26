Скидки
Талалаев рассказал, как мотивировал футболистов «Балтики» в перерыве матча со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как мотивировал футболистов калининградской команды в перерыве матча первого круга Мир РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0.

— Иногда в других командах, где долго не платили премиальные, у нас футболисты играли за выходные.

А в перерыве матча со «Спартаком», когда играли 10 против 11, я сказал: «Если выиграете — три выходных». Это же тоже ход? Но об этом ни вы, ни Костя Генич не знали (улыбается).

— Сработало?
— Ещё как, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Балтика» находится на пятом месте с 35 очками в 18 матчах, уступая пять очков лидирующему «Краснодару» и два очка тройке лидеров.

