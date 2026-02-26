Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Галатасарая» Бурук высказался о выходе в 1/8 финала ЛЧ после матчей с «Ювентусом»

Тренер «Галатасарая» Бурук высказался о выходе в 1/8 финала ЛЧ после матчей с «Ювентусом»
Комментарии

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал поражение в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом» (2:3 д. вр.). Команда прошла дальше по сумме двух встреч — 7:5.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 2
ДВ
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Локателли – 37'     2:0 Гатти – 70'     3:0 Маккенни – 82'     3:1 Осимхен – 105+1'     3:2 Йылмаз – 119'    
Удаления: Келли – 48' / нет

«Сегодня мы встретились с очень сильной командой. Рады, что одержали победу, хотя нам, безусловно, нужно улучшать свою игру в целом. Мы приехали сюда с большим преимуществом, которое нужно было удержать, но мы не смогли это сделать. В отличие от первого матча, сегодня нам было трудно контролировать мяч, и мы не смогли сыграть на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Нам было сложно даже после того, как «Ювентус» остался вдесятером. Их вингеры играли превосходно и заставляли нас долгое время обороняться. В перерыве я попросил своих игроков проявить больше хладнокровия, но нам это удавалось лишь эпизодически. Это был не лучший наш матч. Мы могли сыграть намного лучше, но главное, что вышли в 1/8 финала», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел — под аплодисменты
Видео
Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел — под аплодисменты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android