Штутгарт — Селтик. Прямая трансляция
Шнякин спрогнозировал, какие команды вылетят из РПЛ по итогам сезона

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин спрогнозировал, какие команды займут последние места в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам текущего сезона. После 18 туров последнее место в таблице чемпионата России занимает «Сочи», набравший девять очков. На 15-й строчке располагается «Оренбург» (12), на 14-й — «Пари Нижний Новгород» (14), на 13-й — махачкалинское «Динамо» (15).

«Вот мне кажется, что «Сочи» и «Пари НН», а «Махачкала» в своём стиле… А «Крылья», скорее всего, за пределами всей этой возни [окажутся]», — сказал Шнякин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги возобновится в конце февраля и завершится 17 мая 2026 года.

