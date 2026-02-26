Скидки
Футбол

Талалаев назвал две команды в России, которые тренируются больше «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал две команды в России, которые тренируются больше калининградской команды. Так, Талалаев отметил «Челябинск» и «Спартак» из Костромы.

«В Первой лиге сейчас появились команды, «Челябинск», [«Спартак»] Кострома, которые по времени тренируются даже больше нас. По тем параметрам, которыми мы руководствуемся в работе, на одном уровне с «Балтикой» тренируется пара-тройка клубов: «Ростов», «Ахмат», ЦСКА Челестини и, наверное, «Краснодар». Главной лакмусовой бумажкой системы является реакция игроков на неё — то, что они рассказывают. «Тяжело» — это слишком общо. Судить нужно по качественным характеристикам — стало больше работы без мяча, или работы максимальной мощности, или прыжков и коротких рывков. «Факел» до сих пор работает в режиме двухразовых тренировок, хотя стартует одновременно с нами. Они работают больше или меньше «Балтики», скажите мне? А у меня есть цифры по игре, по которым могу сказать, что мы работаем больше», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

