Талалаев: в двух матчах с «Зенитом» в начале года больше минусов, чем плюсов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что две игры с «Зенитом» после рестарта сезона имеют больше минусов, чем плюсов. С сине-бело-голубыми калининградцы сыграют в рамках Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

— Вы начинали чемпионат двойным выездом в Москву, возобновляете сезон двумя играми с «Зенитом». Чего в таком старте больше — плюсов или минусов?

— По мне — минусов. Знаем, что после той работы, которую проделали, очень тяжело втянуться в сезон. Мы чуть-чуть изменили программу по сравнению с прошлыми годами, пораньше снизили нагрузку. Если помните, прошлую весну мы начали с двух ничьих — с «Шинником» и «Ротором». При хорошем качестве движения у нас не было высокого качества игры. Мы были тяжёлыми и физически, и психологически. Конечно, нам бы хотелось для начала соперника пониже уровнем, чтобы легче втянуться. Надеюсь, игры с «Ахматом» и «Крыльями» на сборах помогут нам вернуться к своим основным паттернам в чемпионате России, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.