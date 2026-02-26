Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев: в двух матчах с «Зенитом» в начале года больше минусов, чем плюсов

Талалаев: в двух матчах с «Зенитом» в начале года больше минусов, чем плюсов
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что две игры с «Зенитом» после рестарта сезона имеют больше минусов, чем плюсов. С сине-бело-голубыми калининградцы сыграют в рамках Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

— Вы начинали чемпионат двойным выездом в Москву, возобновляете сезон двумя играми с «Зенитом». Чего в таком старте больше — плюсов или минусов?
— По мне — минусов. Знаем, что после той работы, которую проделали, очень тяжело втянуться в сезон. Мы чуть-чуть изменили программу по сравнению с прошлыми годами, пораньше снизили нагрузку. Если помните, прошлую весну мы начали с двух ничьих — с «Шинником» и «Ротором». При хорошем качестве движения у нас не было высокого качества игры. Мы были тяжёлыми и физически, и психологически. Конечно, нам бы хотелось для начала соперника пониже уровнем, чтобы легче втянуться. Надеюсь, игры с «Ахматом» и «Крыльями» на сборах помогут нам вернуться к своим основным паттернам в чемпионате России, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Теперь я понимаю Романцева». Как Талалаев разбудил в «Балтике» великана
Эксклюзив
«Теперь я понимаю Романцева». Как Талалаев разбудил в «Балтике» великана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android