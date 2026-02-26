Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
20:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Президент правления «Рубина» Сафиуллин оценил подготовку команды к возобновлению сезона

Комментарии

Президент правления казанского «Рубина» Марат Сафиуллин высказался об изменениях в клубе в период зимней паузы.

— Марат Адипович, в каком состоянии команда подходит к первому матчу в РПЛ в этом году?
— Мы очень серьёзно поработали в зимнюю паузу на сборах в Турции. Команда интенсивно готовилась, серьёзное внимание уделяла физической подготовке, выносливости, тактической подготовке, отрабатывала стандарты. Мы усилились, приобрели албанского полузащитника Грипши, лучшего бомбардира «Астаны», чилийского полузащитника Сааведру. Конечно, надеемся на нашу молодежь из «Рубина-2» — на Моторина, Мукбу, Васильева, которые, уверен, должны помочь нашей команде. Серьёзные изменения произошли в тренерском штабе: назначен новый главный тренер Франк Артига.

Отдельно хочу поблагодарить Рашида Маматкуловича Рахимова за то, что вместе с нами вывел команду из Первой лиги в Премьер-лигу, стабилизировались наши места в турнирной таблице, создан фундамент для будущих побед. Хочу Рашиду Маматкуловичу пожелать дальнейших спортивных и трудовых достижений, — приводит слова Сафиуллина официальный сайт клуба.

