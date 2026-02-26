Талалаев вспомнил фразу Аршавина в контексте разговоров о чемпионстве «Балтики» в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вспомнил фразу известного в прошлом футболиста Андрея Аршавина в контексте разговоров о чемпионстве калининградцев в Мир РПЛ.

— Люди любят сказки. Вы чувствуете, что после такой осени от «Балтики» ждут чуть ли не чемпионства?

— Конечно. Но на этот счёт Андрей Сергеевич Аршавин когда-то очень метко выразился (улыбается).

— «Балтика» способна повторить путь «Лестера»?

— «Балтика» способна сделать свою новую историю, никого не копируя, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Балтика» находится на пятом месте с 35 очками в 18 матчах, уступая пять очков лидирующему «Краснодару» и два очка тройке лидеров.