Главная Футбол Новости

Президент правления «Рубина» Сафиуллин охарактеризовал Артигу как тренера

Президент правления казанского «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о главном тренере команды Франке Артиге.

— Какой Артига как тренер?
— Считаем, что он, как главный тренер, должен усилить нашу игру. Его концепция – не подстраиваться под соперника, навязывать свой стиль. Конечно, с учётом тех или иных достоинств соперника. У него была серьёзная практика — он работал и в чемпионате России, в том числе в Премьер-Лиге в «Химках», откуда он ушёл не из-за спортивных результатов, а из-за финансового положения клуба. Имея такой опыт тренерской работы, имея фундамент, заложенный в академии «Барселоны», Франк должен вместе с нами показать хороший результат, — приводит слова Сафиуллина официальный сайт клуба.

