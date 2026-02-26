Тренер «Црвены Звезды» Станкович: ожидаю ещё более агрессивного «Лилля»

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Деян Станкович поделился ожиданиями от ответного стыкового матча Лиги Европы с французским «Лиллем». Встреча состоится сегодня, 26 февраля. В первом матче «Црвена Звезда» выиграла со счётом 1:0.

«Нам нужно терпение, и нам нужен стадион, который умеет ждать. Мы будем совершать ошибки, они будут совершать ошибки, и мы будем защищаться так же, как и они. Нам нужен 12-й игрок. Если мы ошибёмся, мы должны двигаться дальше. Да, они будут на нас давить. Будут моменты, когда мы окажемся «на канатах», и в эти минуты мы должны оставаться компактными.

Я ожидаю ещё более агрессивного «Лилля» — они были довольно агрессивны и у себя дома, но это не стало для нас сюрпризом. Французский футбол — один из лучших в Европе. Это хорошая команда, очень хорошая команда, но мы ответили им большой беговой работой, силой и верой. Я ожидаю, что здесь они будут играть более вертикально», — приводит слова Станковича официальный сайт УЕФА.