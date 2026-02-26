Скидки
Главная Футбол Новости

«Плевок в лицо российской школе тренеров». Генич — о Рахимове и Артиге в «Рубине»

«Плевок в лицо российской школе тренеров». Генич — о Рахимове и Артиге в «Рубине»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о решении руководства казанского «Рубина» уволить Рашида Рахимова и назначить на должность главного тренера команды Франка Артигу.

«После Рахимова поставить Артигу в «Рубин» — это такой плевок в сторону российской школы тренеров. Потому что… Окей, он был удобен для «Химок», поскольку не требовал какие-то трансферы. Это всё понятно. Но что насчёт Кержакова? Что насчёт того же Бояринцева, тоже легенда Казани. Что насчёт Шаронова? Почему он помощник у Гусева, а не главный тренер «Рубина»? Вот не знаю. Но когда человек уехал в чемпионат Анголы и ты во время сезона его из Анголы забираешь и платишь ещё эту неустойку… Мне кажется, что Артига просто очень удобный тренер с точки зрения невовлечённости в трансферную работу», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

