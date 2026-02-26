Тренер «Лилля» Женезио поделился ожиданиями от ответного матча ЛЕ с «Црвеной Звездой»

Главный тренер французского «Лилля» Бруно Женезио высказался о предстоящем ответном стыковом матче Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится сегодня, 26 февраля. В первом матче «Лилль» дома проиграл со счётом 0:1.

«Если мы не изменим наш подход по сравнению с первым матчем, значит, мы не выполняем свою работу должным образом. В первой игре мы выступили неудачно, так как соперник доминировал тактически и физически. Особенно в первом тайме нам не хватало единства в действиях. Наш прессинг был довольно неорганизованным, и в матче против технически одаренной команды нам было крайне сложно возвращать себе мяч и создавать моменты.

Они не проигрывают в 11 матчах подряд и не знают поражений уже почти три месяца, так что это уверенная в себе команда с тренером, который многое дал всем своим игрокам. Мы хотим доказать, что первая игра не соответствовала нашим стандартам, и постараемся обеспечить себе выход в следующий раунд, хотя и понимаем, что это будет сложно. «Црвена Звезда» — фаворит», — приводит слова Женезио официальный сайт УЕФА.