«Удивился». Игрок «Спартака» Дмитриев высказался об отставке Станковича

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об увольнении бывшего главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Игрок признался, что удивился отставке серба.

– Станкович очень эмоционален на бровке. А за пределами поля?

– Если плохой матч, конечно, мог наорать, по [тактическому] макету ударить. Если хороший – похвалить, объяснить, подсказать, где доработать. Ничего необычного.

– Последние пару месяцев при Станковиче вокруг команды очень шумело. Чуть ли не каждую неделю говорили об отставке. Как было внутри?

– Мы не понимали – впереди правда последний матч или нет? Но думаю, в этом плане сложнее было тренерскому штабу из-за подвешенного состояния, не знаешь, как готовить команду. Мы старались не обращать внимания [на шум] и добиваться результата в каждом матче.

– Что подумал, когда случилась отставка?

– Был в сборной – узнал из телеграм-каналов. Что подумал? Удивился. У нас тогда было четыре победы в пяти матчах, по-моему. Казалось, хороший ход набрали, — приводит слова Дмитриева Sports.ru.