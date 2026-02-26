Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Удивился». Игрок «Спартака» Дмитриев высказался об отставке Станковича

«Удивился». Игрок «Спартака» Дмитриев высказался об отставке Станковича
Комментарии

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об увольнении бывшего главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Игрок признался, что удивился отставке серба.

– Станкович очень эмоционален на бровке. А за пределами поля?
– Если плохой матч, конечно, мог наорать, по [тактическому] макету ударить. Если хороший – похвалить, объяснить, подсказать, где доработать. Ничего необычного.

– Последние пару месяцев при Станковиче вокруг команды очень шумело. Чуть ли не каждую неделю говорили об отставке. Как было внутри?
– Мы не понимали – впереди правда последний матч или нет? Но думаю, в этом плане сложнее было тренерскому штабу из-за подвешенного состояния, не знаешь, как готовить команду. Мы старались не обращать внимания [на шум] и добиваться результата в каждом матче.

– Что подумал, когда случилась отставка?
– Был в сборной – узнал из телеграм-каналов. Что подумал? Удивился. У нас тогда было четыре победы в пяти матчах, по-моему. Казалось, хороший ход набрали, — приводит слова Дмитриева Sports.ru.

Материалы по теме
«Не знаю, почему он провалился в «Спартаке». В Сербии оценили работу Станковича в «Црвене»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android