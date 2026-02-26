Бубнов ответил, какой будет первая тренерская отставка после возобновления сезона РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какой будет первая тренерская отставка после возобновления сезона Мир РПЛ. Бубнов полагает, что первым работы может лишиться Игорь Осинькин из «Сочи» или Алексей Шпилевский из «Пари НН».

«Первая тренерская отставка? У «Сочи», значит, и у «Нижнего Новгорода» очень тяжёлый календарь. Вот. И у них тяжёлая ситуация. «Сочи» с Осинькиным, если у них всё получится, могут попасть только в переходные игры. Вот если они сейчас пару туров завалят, то всё. Их можно будет снимать. Шпилевский? Я считаю, что если провалится пару туров, его надо снимать. Тем более, они Боселли потеряли. Ведущего игрока», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».