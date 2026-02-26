Марат Сафиуллин высказался о задачах «Рубина»

Президент правления казанского «Рубина» Марат Сафиуллин ответил на вопрос о задачах клуба.

— Какие задачи у «Рубина»?

— Все помнят знаменитые победы «Рубина» над «Барселоной», «Атлетико», «Челси», «Интером». У клуба очень серьёзная история. Надеемся, что мы, с учётом того, что стабилизировали наш состав, занимая достаточно хорошие позиции в турнирной таблице, с учётом усилений, хотим стать не просто середняком, который может дать бой топовой команде, а сами должны стать топовой командой и занимать самые высокие места, — приводит слова Сафиуллина официальный сайт клуба.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 18 матчей.