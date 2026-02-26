Тренер «КАМАЗа» Хазов высказался об изменениях в игре команды

Главный тренер челнинского «КАМАЗа» Антон Хазов ответил на вопрос об изменениях в команде после прихода в клуб.

— Вы приняли команду в октябре по ходу первенства. Что из принципов игры Ильдара Ахметзянова вы тогда сохранили, а что, наоборот, сразу начали менять?

— Я бы не сказал, что я сразу что-то начал глобально менять. Давайте откровенно, мне достался очень сработанный хороший коллектив, который знает, что делать и работает, как хороший механизм. Я даже на собрании сказал, что, наверное, было бы самоубийством менять что-то кардинально.

Футбол для меня начинается с активной обороны как можно дальше от своих ворот. При этом, команда должна четко понимать, что она будет делать, если вот эту первую волну обороны, соперник проходит. На это был акцент – на чёткие принципы при игре, при противодействии встречным быстрым атакам. Не знаю, насколько это проговаривалось раньше, но я сразу внёс чёткие требования по обороне створа, по обороне в полуфланговых зонах. Не думаю, что это что-то новое глобально. Было плюс-минус похожее. Что касается игры в атаке, знаю, что были требования максимально быстро играть вперёд. Я говорю о том, что нужно различать ситуации, когда нужно уйти в контроль, а когда абсолютно чётко нужно играть вперёд. Это сохранили, — приводит слова Хазова официальный сайт Футбольной национальной лиги.