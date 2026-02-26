Скидки
Дасаев прокомментировал семь матчей Сафонова подряд в стартовом составе «ПСЖ»

Дасаев прокомментировал семь матчей Сафонова подряд в стартовом составе «ПСЖ»
Комментарии

Бывший отечественный вратарь Ринат Дасаев прокомментировал регулярную игру голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ». Россиянин провёл уже семь матчей подряд в основном составе парижан.

«Если Сафонову доверяет тренерский штаб «ПСЖ», значит, хорошо. Я не следил за его игрой, поэтому мне сложно разобрать конкретные моменты», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российский голкипер выиграл в составе «ПСЖ» шесть трофеев. Он становился победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и четыре раза сыграл «на ноль».

