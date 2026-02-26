Тренер «Фенербахче» Тедеско: ничего не закончено, едем в Англию с желанием сотворить чудо

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Доменико Тедеско высказался о предстоящем ответном матче Лиги Европы с английским «Ноттингем Форест». Встреча состоится сегодня, 26 февраля. В первом матче «Фенербахче» дома проиграл со счётом 0:3.

«Для нас ещё ничего не закончено. Мы едем в Англию с решимостью и желанием сотворить там чудо. Ситуация с травмами плохая, но моя работа заключается в том, чтобы найти решение. Я справляюсь с давлением и напряжением, но не хочу, чтобы это тяготило моих игроков. Я очень верю в команду. Каждый выложится по максимуму», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.