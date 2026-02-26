Президент правления «Рубина» Сафиуллин высказался о посещаемости матчей клуба

Президент правления казанского «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о работе с болельщиками.

— Команда входит в топ-6 самых посещаемых команд лиги. В чём секрет этого успеха и как идёт работа в этом направлении?

— Такой результат — это не эффект одного зрелищного яркого матча, это системная работа всей команды, всей инфраструктуры. Мы делаем проекты, которые связаны с нашими молодыми болельщиками, семейные проекты, проекты для болельщиков пожилого возраста. Мы хотим, чтобы каждый болельщик, приходя на стадион, чувствовал себя не на каком-то разовом мероприятии, а на событии, на которое ему хочется вернуться снова, почувствовать причастность к любимому клубу, — приводит слова Сафиуллина официальный сайт клуба.