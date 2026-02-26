Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Незаметные, но важные детали». Дмитриев рассказал, что изменил Карседо в «Спартаке»

«Незаметные, но важные детали». Дмитриев рассказал, что изменил Карседо в «Спартаке»
Комментарии

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, что изменил в команде новый главный тренер Хуан Карседо. Испанец возглавил красно-белых в январе 2026 года, ранее он работал в кипрском «Пафосе». Контракт Карседо со «Спартаком» рассчитан до 2028 года.

– Первый сбор при новом тренере Карседо. Как тебе?
– Все хорошо, знакомимся. Ещё не так много времени прошло, но интересный тренировочный процесс.

– Тренировки поменялись?
– Изменения есть, и это естественно, что они значительные. У каждого тренера своё видение. Наверное, больше стало работы над мелкими деталями, на которые раньше не обращали внимания.

– Например?
– Как правильно заблокировать удар. Как поворачивать корпус при этом, сокращать дистанцию. Ещё Карседо активно требует, чтобы мы [на поле] больше говорили друг с другом. Не молчали даже на тренировках. Незаметные детали, но они тоже важны, — приводит слова Дмитриева Sports.ru.

Материалы по теме
«Удивился». Игрок «Спартака» Дмитриев высказался об отставке Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android