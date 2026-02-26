«Незаметные, но важные детали». Дмитриев рассказал, что изменил Карседо в «Спартаке»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, что изменил в команде новый главный тренер Хуан Карседо. Испанец возглавил красно-белых в январе 2026 года, ранее он работал в кипрском «Пафосе». Контракт Карседо со «Спартаком» рассчитан до 2028 года.

– Первый сбор при новом тренере Карседо. Как тебе?

– Все хорошо, знакомимся. Ещё не так много времени прошло, но интересный тренировочный процесс.

– Тренировки поменялись?

– Изменения есть, и это естественно, что они значительные. У каждого тренера своё видение. Наверное, больше стало работы над мелкими деталями, на которые раньше не обращали внимания.

– Например?

– Как правильно заблокировать удар. Как поворачивать корпус при этом, сокращать дистанцию. Ещё Карседо активно требует, чтобы мы [на поле] больше говорили друг с другом. Не молчали даже на тренировках. Незаметные детали, но они тоже важны, — приводит слова Дмитриева Sports.ru.