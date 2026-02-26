Антон Хазов высказался о результативности «КАМАЗа» в первой части сезона Первой лиги

Главный тренер челнинского «КАМАЗа» Антон Хазов выразил желание оставаться самой результативной командой Лиги Pari. В первой части сезона-2025/2026 «КАМАЗ» забил 36 мячей.

— «КАМАЗ» на данный момент – самая результативная команда лиги. Хочется сохранить эту тенденцию?

— Конечно, хочется. И в то же время понимаем, что в последних играх календарных мы как раз чуть-чуть просели в этом компоненте. Стремимся мы к этому, потому что это важнейший фактор, на который все обращают внимание. Да и самому футболисту, наверное, приятно играть в такой команде и понимать, что мы одни из лучших в лиге по этому показателю, — приводит слова Хазова официальный сайт Футбольной национальной лиги.