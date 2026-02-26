Скидки
Марат Сафиуллин рассказал об открытии нового манежа на базе «Рубина»
Президент правления казанского «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о развитии инфраструктуры клуба.

— На базе построен новый манеж. Это важный шаг. Расскажите об этой деятельности, которую не все видят.
— В первую очередь, хотел бы сказать большое спасибо раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову за его участие в судьбе команды, за его участие в развитии инфраструктуры клуба. Сегодня мы серьёзно модернизируем нашу инфраструктуру. В прошлом году открыли крытый футбольный манеж, он решил для нас многие проблемы — знаем, что погодные условия не позволяют нам полгода заниматься футболом, а сейчас воспитанники академии, мальчишки и девчонки, на протяжении всего года занимаются футболом. Будет центр подготовки футболистов, оснащённый самым современным оборудованием, с зоной восстановления, медицинским центром, поэтому считаем, что движемся в правильном направлении, — приводит слова Сафиуллина официальный сайт клуба.

