Главная Футбол Новости

«Пью кефир иногда». Сергей Семак — о своих послаблениях в еде и алкоголе

«Пью кефир иногда». Сергей Семак — о своих послаблениях в еде и алкоголе
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие послабления в еде и алкоголе он себе позволяет. 27 февраля Семаку исполнится 50 лет.

— У тебя особое отношение к еде и алкоголю. Как ты к этому пришёл и даёшь ли себе послабления какие-то?
— Даю. Пью кефир иногда. А так… Алкоголь не пью, уже достаточно давно.

— Сколько лет?
— Не пью с 2018-го, как вернулся из Уфы в Санкт-Петербург. По соображениям того всё-таки, что работа главного тренера — это сплошной стресс. И алкоголь — не самый лучший способ уходить от этого стресса. Плюс я как человек православный решил для себя попробовать. И по большому счёту нет никаких проблем. Наоборот. Всегда светлая голова, что хорошо для меня как по рабочим моментам, так и по семейным, — сказал Семак в новом выпуске YouTube-канала «Зенита».

