Антон Хазов назвал стадион для «КАМАЗа» в случае возможного выхода в РПЛ

Главный тренер челнинского «КАМАЗа» Антон Хазов высказался о борьбе команды за выход в Премьер-Лигу. «КАМАЗ» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги Pari после 21 тура.

— Смотрит ли клуб в сторону стыковых матчей и возможного повышения?

— Если я скажу, что нет, не смотрим – я, наверное, слукавлю. Мы понимаем, какие вокруг нас команды, с какими ресурсами, с какими возможностями. Мы осторожны в своих амбициях. Они есть, они внутри раздевалки. Разговоры об этом идут, и я вижу, что ребята прониклись, не люблю это слово, задачей, этой целью. Если говорить про инфраструктурные критерии, то, естественно, это «Казань Арена». Всё остальное – не знаю, — приводит слова Хазова официальный сайт Футбольной национальной лиги.