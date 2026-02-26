Защитник ЦСКА Лукин назвал главное отличие Челестини от Николича

Защитник ПФК ЦСКА Матвей Лукин обозначил главное отличие нынешнего главного тренера команды Фабио Челестини от бывшего наставника Марко Николича.

– Главное отличие Челестини от Николича?

– Эмоциональность. Марко мог скрыть, доволен он или нет, а если недоволен Фабио, ты об этом узнаешь через несколько секунд. Плюс Челестини очень детально подходит к стандартам, особенно сейчас, когда в его штабе появился Паоло, специалист по ним. По-моему, пока получается неплохо: мы стали вариативнее, у нас есть пять-семь заготовок, о которых знают все, а не только игроки стартового состава, — приводит слова Матвея Лукина Sports.ru.