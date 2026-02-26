Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Защитник ЦСКА Лукин назвал главное отличие Челестини от Николича

Защитник ЦСКА Лукин назвал главное отличие Челестини от Николича
Комментарии

Защитник ПФК ЦСКА Матвей Лукин обозначил главное отличие нынешнего главного тренера команды Фабио Челестини от бывшего наставника Марко Николича.

– Главное отличие Челестини от Николича?
– Эмоциональность. Марко мог скрыть, доволен он или нет, а если недоволен Фабио, ты об этом узнаешь через несколько секунд. Плюс Челестини очень детально подходит к стандартам, особенно сейчас, когда в его штабе появился Паоло, специалист по ним. По-моему, пока получается неплохо: мы стали вариативнее, у нас есть пять-семь заготовок, о которых знают все, а не только игроки стартового состава, — приводит слова Матвея Лукина Sports.ru.

Комментарии
