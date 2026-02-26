Скидки
Главная Футбол Новости

«Прилипать нельзя». Защитник ЦСКА Лукин назвал самого сложного соперника в РПЛ

«Прилипать нельзя». Защитник ЦСКА Лукин назвал самого сложного соперника в РПЛ
Комментарии

Защитник ПФК ЦСКА Матвей Лукин обозначил самого сложного соперника в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Он выделил опытного форварда «Акрона» Артёма Дзюбу.

– Против кого было тяжелее в этом сезоне?
– Против Артёма Дзюбы, в единоборствах и верховой борьбе он номер один. Есть нападающие, которые выше его, но они не так чувствуют мяч, не такие подвижные. Дзюба блестяще пользуется своими качествами.

– Считается, что против Дзюбы нельзя играть плотно, чтобы он тебя не развернул.
– 100%, прилипать нельзя. Если он чувствует защитника за спиной, это всё, без шансов. Много советов мне давал Алексей Березуцкий, — приводит слова Матвея Лукина Sports.ru.

