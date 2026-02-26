Тренер «КАМАЗа» Антон Хазов оценил уровень Первой лиги

Главный тренер челнинского «КАМАЗа» Антон Хазов ответил на вопрос об уровне Лиги Pari.

— В этом году ФНЛ отмечает юбилей – 15 лет с момента основания. Можете ли вы дать оценку уровню сегодняшней лиги?

— Поздравляю вас! Я, наверное, должен сравнить с 2019 годом. Мы с Нижним Новгородом, тогда вышли. Вокруг ходят разговоры, что, вроде как, уровень падает, но я не разделяю это мнение. Почему? Потому что, как это проверить? Легионеры в некоторых команда есть качественные, есть молодые хорошие пацаны. Интенсивность футбола постоянно от года в год увеличивается. Но есть какой-то тренд, что меньше ярких индивидуальностей становится. Это касается не только нашей лиги.

— Как вы думаете, с чем это связано?

— Знаете, есть такая байка – в чём связь между нардами и наличием большого количества индивидуально сильных игроков в Северной Осетии? В том, что детские тренеры бросали мяч пацанам в своё время и шли играть в нарды. То есть, во-первых, это, естественно, координационная физическая подготовка в наших дворах. Много сказано об этом. Это про детство, про наших ребят подрастающих. Он приехал, его мама или папа привезли, из ланч-бокса пообедал, полтора часа позанимался футболом и пошёл уроки делать, которых сейчас огромное количество в школе. А раньше даже мы – дети 90-х, пропадали во дворах и там готовились. Об этом все говорят – и преподаватели, и тренеры. Мало проводят пацаны времени в среде спортивной. Я не говорю в целом про футбол, а в принципе про среду, — приводит слова Хазова официальный сайт Футбольной национальной лиги.